Heineken verkoopt weer meer bier na moeizaam jaar

AMSTERDAM (ANP) - Heineken heeft voor het eerst in ruim een jaar weer meer bier verkocht. In Europa en de Amerika's zette de daling wel door, maar in de regio's Azië/Pacific en Afrika/Midden-Oosten werden meer drankjes van het Nederlandse concern gedronken. Het zorgde voor een totale stijging van 1,2 procent in het eerste kwartaal, de eerste groei sinds het laatste kwartaal van 2024.

Heineken schrijft de hogere verkopen toe aan een toegenomen populariteit van de premiummerken. Van het merk Heineken zelf verkocht de brouwer bijvoorbeeld 7 procent meer. Ook Amstel en Desperados deden het beter.

In Europa gingen de verkopen verder onderuit, met een min van een kleine 2 procent. In heel 2025 was er op ons continent al een daling van ruim 3 procent door de zwakke economische omstandigheden en onzekerheid. Voor het hele concern was er toen een krimp van ruim 1 procent.