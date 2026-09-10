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Heineken wil belang uitbreiden in hardseltzerproducent Stëlz

Economie
door anp
donderdag, 10 september 2026 om 15:43
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DEN HAAG (ANP) - Bierbrouwer Heineken wil zijn belang in de Nederlandse drankproducent Stëlz uitbreiden naar een meerderheidsbelang. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoekt of dit mag.
Op dit moment heeft Heineken een minderheidsbelang in Stëlz, dat sinds 2020 lichte alcoholische drankjes met fruitsmaakjes maakt. Beide bedrijven benadrukken dat het niet om een volledige overname gaat.
Ze stellen niet te kunnen zeggen hoe groot het voorgenomen belang is, omdat het goedkeuringsproces van de ACM nog loopt. "De voorgenomen stap bouwt voort op de samenwerking die Heineken en Stëlz sinds 2024 hebben. Zolang dit proces loopt, kunnen we hier inhoudelijk nog niet verder op ingaan", zegt Stëlz.
Heineken wil vanwege de lopende procedure bij de ACM ook niet zeggen waarom het bedrijf zijn belang in de producent van hard seltzer uitbreidt. Bierbrouwers kampen al langer met minder vraag naar regulier bier en merken dat dranken met geen of minder alcohol juist populairder worden.
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