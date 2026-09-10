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Prijs Brentolie stijgt tot boven 105 dollar per vat

Economie
door anp
donderdag, 10 september 2026 om 15:47
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NEW YORK (ANP) - De prijs van een vat Brentolie is donderdagmiddag gestegen tot meer dan 105 dollar per vat, waarmee olie uit Europa en het Midden-Oosten de opmars van de afgelopen tijd steeds verder doorzet. De olieprijzen gaan nu al langere tijd omhoog als gevolg van het almaar escalerende geweld in de Iranoorlog.
De Brentprijs stond tegen 15.30 uur meer dan 4 procent hoger op 105,13 dollar per vat. Daarmee is Brent gestegen naar het hoogste niveau sinds mei. De piek van Brent van dit jaar staat op meer dan 126 dollar van eind april. Een vat Amerikaanse WTI-olie klom bijna 4 procent naar bijna 100 dollar per vat.
De stijgende prijzen zijn ook merkbaar aan de Nederlandse pomp. De adviesprijs voor benzine staat nu op het recordniveau van ruim 2,72 euro per liter. Diesel nadert met een adviesprijs van 2,70 euro het oude record van ruim 2,80 euro uit april.
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