Heinen: invoering digitale euro mogelijk in 2026

KOPENHAGEN (ANP) - In het "meest ambitieuze scenario" kan de digitale euro in 2026 worden ingevoerd, "maar de inhoud is leidend". Dat zei demissionair minister Eelco Heinen (Financiën) na afloop van de vergadering hierover met de EU-ministers van Financiën. Hoewel er vrijdag een compromis is bereikt, moet nog een aantal zaken worden uitgewerkt die voor Nederland essentieel zijn voordat het met de invoering ervan kan instemmen, zei de minister tegen het ANP.

Nederland liep altijd voorop in de discussie over de digitale euro, zei Heinen. "Van meet af aan hebben we een aantal eisen neergelegd." De privacy moet zijn gewaarborgd en de digitale euro moet ook offline te gebruiken zijn, dus ook bij een stroom- of internetstoring.

De digitale euro mag daarnaast "nooit programmeerbaar zijn", voegde Heinen eraan toe. Als dat wel zo zou zijn, zou de overheid kunnen bepalen waar je je geld aan besteedt. "Dat zou een nachtmerrie zijn en daar zou ik ook nooit mee akkoord gaan."