Atleten Rusland onder voorwaarden welkom op Winterspelen Milaan

MILAAN (ANP) - Individuele atleten uit Rusland en Belarus zijn volgend jaar onder voorwaarden welkom op de Winterspelen van 2026 in Milaan en Cortina. Ze moeten zich wel hebben gekwalificeerd, meldt het Internationaal Olympisch Comité.

De atleten moeten deelnemen onder neutrale vlag, net als tijdens de Olympische Spelen van Parijs afgelopen jaar, waar 32 sporters uit die landen in actie kwamen. Teams zijn uitgesloten van deelname, hetzelfde geldt voor atleten die verbonden zijn aan het leger of de oorlog in Oekraïne actief steunen.

Schaatsunie ISU had in december vorig jaar al gemeld dat Russische schaatsers onder voorwaarden welkom zijn bij kwalificatiewedstrijden voor de Spelen, zoals de wereldbekerwedstrijden in de langebaan of de kwalificatietoernooien bij het kunstrijden. Bij elke wedstrijd is maar één individuele deelnemer per onderdeel inzetbaar en één koppel in het paarrijden en het ijsdansen, meldde de ISU.