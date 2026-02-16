Heinen: snel kapitaalmarktunie, maar liefst als hele EU

BRUSSEL (ANP) - Demissionair minister Eelco Heinen (Financiën) vindt dat er "echt stappen" moeten worden gezet om tot een kapitaalmarktunie te komen. Mede daarom zijn zes ministers van Financiën van de zes grootste economieën in de EU maandag voor de tweede keer met elkaar in overleg gegaan, zei Heinen. Zijn voorkeur gaat wel uit naar besluitvorming door alle EU-lidstaten.

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie heeft donderdag op een informele EU-top in Alden Biesen een harde deadline gesteld. Als de 27 lidstaten in juni onvoldoende vooruitgang hebben geboekt met de komst van een spaar- en investeringsunie, voorheen kapitaalmarktunie genoemd, moet een kleinere groep eensgezinde lidstaten ermee verder aan de slag, zei Von der Leyen. Dit kan met negen lidstaten volgens het Europees Verdrag.

Heinen is al lang groot voorstander van een kapitaalmarktunie, maar zijn doel is om dat met alle 27 EU-landen te doen. Nederland is niet per se tegen een kopgroep, zei de minister.