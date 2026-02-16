NBC: lokale agenten ingezet voor ICE met omstreden taskforcemodel

WASHINGTON (ANP) - Sinds het aantreden van Donald Trump als president is het aantal lokale politieafdelingen dat agenten levert aan immigratiedienst ICE sterk gestegen. Terwijl dit er onder Biden nog maar 135 waren, waren het er eind januari 1168, analyseerde NBC News.

Trumps regering heeft daarvoor een controversieel 'taskforce'-model nieuw leven ingeblazen. Met dit model kunnen lokale agenten worden ingezet voor ICE. Zo kunnen ze mensen arresteren als er vermoedens zijn dat iemand illegaal in het land verblijft. Tegelijkertijd moeten ze ook hun normale werkzaamheden blijven doen.

Het 'taskforce'-model werd in 2012 door de regering van Obama stopgezet, deels vanwege beschuldigingen van etnische profilering door lokale agenten. Maar de regering-Trump hervatte het programma vorig jaar met nieuwe financieringen. ICE belooft deelnemende diensten tienduizenden dollars voor uitrustingen, voertuigen en salarisuitbetalingen. Politiediensten uit 39 staten maken gebruik van het programma, vooral in Florida en Texas zijn er veel deelnemers, schrijft NBC. Onduidelijk is hoeveel agenten met ICE samenwerken.

Om immigratie tegen te gaan heeft Trump in zijn eerste jaar federale politiediensten als ICE naar meerdere steden gestuurd. Er is veel protest tegen het optreden van die diensten, zeker nadat in januari twee mensen werden doodgeschoten in Minneapolis. De kritiek richt zich nu nog voornamelijk op federale overheidsdiensten. Door de toenemende samenwerking kan de kritiek in de toekomst zich wel eens verplaatsen naar de lokale politieafdelingen, vermoedt NBC.