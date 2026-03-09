Jetten en Tusk willen 'pragmatische oplossing' voor olieruzie

WARSCHAU (ANP) - Er moet een "pragmatische oplossing" komen voor de hoogoplopende ruzie tussen Oekraïne en Hongarije over olieleveranties, zei zowel premier Rob Jetten als de Poolse premier Donald Tusk maandag op een gezamenlijke persconferentie. Maar de laatste maakte ook duidelijk dat het conflict de miljardenlening van de EU aan Oekraïne niet kan stoppen.

Hongarije en Slowakije krijgen goedkope Russische olie via de Droezjba-pijpleiding die door Oekraïne loopt. De regering in Kyiv zegt dat de pijpleiding is beschadigd door een Russische aanval. De Hongaarse premier Viktor Orbán denkt dat er opzet in het spel is. Hongarije is de belangrijkste steunpilaar van Rusland in de EU en blokkeert nu een EU-lening van 90 miljard euro aan Oekraïne.

Er moet zo snel mogelijk een oplossing worden gevonden, aldus Jetten die er zondag met president Volodymyr Zelensky van Oekraïne over sprak. Tusk hoopt ook dat er een uitweg wordt gevonden, maar benadrukte dat Hongarije eerder akkoord ging met de lening en dat er geen weg terug is. Orbán verbergt zijn steun voor de Russische leider Vladimir Poetin niet langer, aldus Tusk.

Slowakije

De Slowaakse premier Robert Fico heeft ook gedreigd de EU-lening te blokkeren. Hij spreekt dinsdag in Parijs met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij zal dan aandringen op het sturen van experts naar de Droezjba-pijpleiding. Slowakije besloot al om geen noodstroom meer te leveren aan Oekraïne. Fico staat net als Orbán op goede voet met Poetin.

Jetten was op kennismakingsbezoek in Warschau. De beide NAVO-landen spraken vorig jaar juli af de samenwerking op militair gebied uit te breiden. De details moeten nog verder uitgewerkt worden, maar het gaat onder meer om samenwerking op het gebied van materieel en technologie, logistiek en training van militair personeel, aldus Jetten.

Nederlandse militairen zijn actief in het oosten van Polen, waar ze een knooppunt voor militaire hulp aan Oekraïne beveiligen. Tusk dankte Jetten voor die steun. Ook herinnerde hij aan de Nederlandse F-35's die vorig jaar eind zomer Russische drones boven Polen uit de lucht schoten. Dat de drones de grens overgingen was volgens hem geen ongelukje, maar opzet van de Russen.