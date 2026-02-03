ECONOMIE
Heinen: verdere verkoop TenneT Duitsland 'drie keer goed nieuws'

Economie
door anp
dinsdag, 03 februari 2026 om 14:53
DEN HAAG (ANP) - De verkoop van een minderheidsbelang in TenneT Duitsland aan de Duitse overheid is "drie keer goed nieuws" voor Nederland, zegt demissionair minister Eelco Heinen (Financiën, VVD). Het levert de schatkist geld op dat geïnvesteerd kan worden in de economie, voorkomt financiële tegenvallers in de toekomst en versterkt de positie van TenneT, de beheerder van het hoogspanningsnet.
De Duitsers betalen 3,3 miljard euro voor een belang van ruim 25 procent. TenneT gebruikt dat geld om een eerder door de Staat verstrekte lening deels af te lossen. De totale opbrengst kan op termijn nog met 1,5 miljard euro oplopen. De deal maakt het bovendien onwaarschijnlijker dat de Staat nog meer geld aan TenneT moet lenen voor de versterking en modernisering van het stroomnet.
