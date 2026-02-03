Klaver: plan pensioenleeftijd is verkeerd signaal aan oppositie

Het coalitieplan om de pensioenleeftijd sneller te laten stijgen, is "het verkeerde signaal aan de oppositie", zei GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver in het debat over de formatie. Hij sprak van een "belediging" van politici die het pensioenakkoord hebben gesteund.

In dat akkoord uit 2019 is vastgelegd dat de pensioenleeftijd met acht maanden omhooggaat voor elk jaar dat de levensverwachting stijgt. De coalitie wil de pensioenleeftijd vanaf 2033 één op één aan de levensverwachting koppelen.

Klaver legde een verband met de afspraken die D66, VVD en CDA met de oppositie zullen moeten maken. "Waarom zouden we in vredesnaam afspraken met jullie maken, als jullie kunnen zeggen: laat maar zitten, die bestonden niet echt?"