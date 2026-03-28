Ministersoverleg Egypte, Pakistan, Saudi-Arabië en Turkije

ISLAMABAD (ANP/DPA/RTR) - Om te proberen de oorlog in Iran te bezweren overleggen zondag en maandag de ministers van Buitenlandse Zaken van Egypte, Pakistan, Saudi-Arabië en Turkije in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. Dat heeft de Pakistaanse minister Ishaq Dar bekendgemaakt. De bewindslieden spreken naar verwachting ook met de premier van het land, Shehbaz Sharif.

De Pakistaanse premier heeft met de Iraanse president Masoud Pezeshkian getelefoneerd en die zei hem dat er vertrouwen nodig is om gesprekken voor bemiddeling in de regio op gang te brengen. Pezeshkian prees Sharif voor de Pakistaanse diplomatieke pogingen om te bemiddelen. Sharif heeft de Iraanse president verteld over zijn contacten met de VS en de Arabische Golfstaten. Hij zei dat het gesprek langer dan een uur heeft geduurd.