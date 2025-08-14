Zelensky reist door naar Londen voor gesprek met Starmer

LONDEN (ANP/AFP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky reist donderdag naar Londen, meldt Downing Street. Hij zal daar met de Britse premier Keir Starmer vooruitblikken op het gesprek tussen de presidenten Donald Trump en Vladimir Poetin vrijdag en het mogelijke staakt-het-vuren dat ze zullen bespreken.

Zelensky was woensdag in Berlijn op bezoek bij bondskanselier Friedrich Merz. Vanuit Berlijn belde hij ook met Trump en een aantal Europese bondgenoten over de ontmoeting in Alaska. Zelensky noemde het telefoongesprek na afloop "positief" en zei dat de leiders hun standpunten op elkaar hadden afgestemd.

Starmer stelde dat er nu een "haalbare" kans is op een bestand in Oekraïne. Daar bedankte hij Trump voor. Wel benadrukte hij dat er geen deal gesloten kan worden zonder inspraak uit Kyiv. Zelensky is vrijdag niet uitgenodigd in Alaska.