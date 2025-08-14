ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zelensky reist door naar Londen voor gesprek met Starmer

Samenleving
door anp
donderdag, 14 augustus 2025 om 7:53
anp140825049 1
LONDEN (ANP/AFP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky reist donderdag naar Londen, meldt Downing Street. Hij zal daar met de Britse premier Keir Starmer vooruitblikken op het gesprek tussen de presidenten Donald Trump en Vladimir Poetin vrijdag en het mogelijke staakt-het-vuren dat ze zullen bespreken.
Zelensky was woensdag in Berlijn op bezoek bij bondskanselier Friedrich Merz. Vanuit Berlijn belde hij ook met Trump en een aantal Europese bondgenoten over de ontmoeting in Alaska. Zelensky noemde het telefoongesprek na afloop "positief" en zei dat de leiders hun standpunten op elkaar hadden afgestemd.
Starmer stelde dat er nu een "haalbare" kans is op een bestand in Oekraïne. Daar bedankte hij Trump voor. Wel benadrukte hij dat er geen deal gesloten kan worden zonder inspraak uit Kyiv. Zelensky is vrijdag niet uitgenodigd in Alaska.
Vorig artikel

HelloFresh richt zich minder op groei en ziet omzet dalen

Volgend artikel

Invoerheffingen VS drukken op groei betalingsverwerker Adyen

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2025-08-13 094750

B&B Vol liefde: Shirley is echt een heks en Rinus neemt wraak

shutterstock_2026952078

Psychopaten worden niet geboren, ze worden gemaakt

ANP-505658403

Deze prachtige onontdekte parel in de Middellandse Zee is veel betaalbaarder dan Ibiza

1755060665338,haus-der-geschichte-102~_v-16x7@2dXL_-a253d9ef734ceed2dcb1222775e1f0a268339ea8

Museum in Stuttgart laat bezoekers alleen naakt binnen

shutterstock_2530309219

Hieraan herken je listeria: de vroege en de ernstige symptomen

ANP-429099245

Vegetarisch eten kan mogelijk kans op bepaalde soorten kanker flink verminderen