Tweede Kamer schuift aanpassing huurwet door naar nieuw kabinet

door anp
donderdag, 18 december 2025 om 23:23
DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer wil pas weer debatteren over de aanpassing van de zogenoemde Wet betaalbare huur met een nieuw kabinet. Demissionair minister Mona Keijzer (Wonen, BBB) wil de wet die een maximale prijs bepaalt voor huur in het middensegment versoepelen.
Belangenorganisaties van verhuurders riepen eerder dit jaar op tot minder strenge regels, ze vinden dat ze nu te weinig kunnen verdienen aan een verhuurde woning. Keijzer ziet dat huisbazen hierdoor hun woningen te koop zetten. Het aanbod aan huizen in het middensegment loopt hierdoor terug.
Partijen in de Tweede Kamer zijn het niet eens met de versoepelingsvoorstellen van Keijzer. De commissie van Kamerleden die over woningbouw spreekt, heeft daarom voorgesteld om het besluit door te schuiven naar het volgende kabinet. Bij de laatste stemmingen voor de kerst was een meerderheid van de Kamer het daarmee eens.
