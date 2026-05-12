H&M sluit distributiecentrum in België, 440 banen weg

GHLIN (ANP/BELGA) - H&M Logistics, de logistieke tak van de Zweedse moderetailer, sluit definitief het distributiecentrum in het Belgische Ghlin, in het zuiden van het land. Dat bevestigt vakbondsman Philippe Dumortier aan persbureau Belga. Daarmee gaan ongeveer 440 banen verloren.

Volgens de vakbondsman sluit de vestiging in het najaar haar deuren. Het distributiecentrum speelt een belangrijke rol in de bevoorrading van Zuid-Europa. Door een herstructurering zullen de werkzaamheden nu worden geïntegreerd in hubs in Italië en Spanje. "Wat de lonen betreft, ligt het gemiddelde maandsalaris in België bijvoorbeeld 1400 euro hoger dan in Spanje of Italië", zegt Dumortier. Mede daardoor is het niet haalbaar om het centrum open te houden.

H&M liet via Belgische media weten dat de reorganisatie noodzakelijk is om competitief te blijven en de continuïteit van de activiteiten op lange termijn te waarborgen.