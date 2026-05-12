ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

H&M sluit distributiecentrum in België, 440 banen weg

Economie
door anp
dinsdag, 12 mei 2026 om 16:42
anp120526152 1
GHLIN (ANP/BELGA) - H&M Logistics, de logistieke tak van de Zweedse moderetailer, sluit definitief het distributiecentrum in het Belgische Ghlin, in het zuiden van het land. Dat bevestigt vakbondsman Philippe Dumortier aan persbureau Belga. Daarmee gaan ongeveer 440 banen verloren.
Volgens de vakbondsman sluit de vestiging in het najaar haar deuren. Het distributiecentrum speelt een belangrijke rol in de bevoorrading van Zuid-Europa. Door een herstructurering zullen de werkzaamheden nu worden geïntegreerd in hubs in Italië en Spanje. "Wat de lonen betreft, ligt het gemiddelde maandsalaris in België bijvoorbeeld 1400 euro hoger dan in Spanje of Italië", zegt Dumortier. Mede daardoor is het niet haalbaar om het centrum open te houden.
H&M liet via Belgische media weten dat de reorganisatie noodzakelijk is om competitief te blijven en de continuïteit van de activiteiten op lange termijn te waarborgen.
loading

POPULAIR NIEUWS

250939633_m

De top-20 slechtste luchtvaartmaatschappijen: KLM staat er bij...

169455938 l normal none

7 zinnen die verraden dat je niet erg veel sociale intelligentie hebt

185571653 m

Nieuwe kijk op slapeloosheid: wakker liggen kan ook waardevol zijn

generated-image (5)

Generatie Alpha: De kinderen die nooit offline zijn

ANP-457114586

Xander de Buisonjé doet schokkende onthulling: “Misbruikt onder dreiging van een pistool”

anp110526176 1

LAKS: op dag twee eindexamens al bijna 95.000 klachten

Loading