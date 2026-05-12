RIVM: opvarenden eerste Hondiusvlucht testen negatief op virus

BILTHOVEN (ANP) - Alle opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius die op de eerste repatriëringsvlucht naar Eindhoven zaten, zijn negatief getest op het hantavirus. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op basis van monsters die bij aankomst zijn afgenomen.

Tijdens een kort medisch onderzoek moesten de passagiers bloed afgeven en een vragenlijst invullen. Volgens het instituut zijn de monsters door zowel het RIVM als het Erasmus MC geanalyseerd "voor extra zekerheid over de uitslag". De testen meten of iemand een Andesvirusinfectie heeft of een infectie heeft gehad.

Ongeacht de uitslag moeten alle opvarenden zes weken in quarantaine. De Nederlanders kunnen in thuisquarantaine, voor de buitenlanders zijn er quarantainelocaties. In deze periode wordt de gezondheid van de mensen "nauwlettend in de gaten gehouden". Ook worden ze wekelijks getest.

Het vliegtuig landde zondagavond op het vliegveld in Eindhoven.