ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

RIVM: opvarenden eerste Hondiusvlucht testen negatief op virus

Samenleving
door anp
dinsdag, 12 mei 2026 om 16:29
anp120526151 1
BILTHOVEN (ANP) - Alle opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius die op de eerste repatriëringsvlucht naar Eindhoven zaten, zijn negatief getest op het hantavirus. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op basis van monsters die bij aankomst zijn afgenomen.
Tijdens een kort medisch onderzoek moesten de passagiers bloed afgeven en een vragenlijst invullen. Volgens het instituut zijn de monsters door zowel het RIVM als het Erasmus MC geanalyseerd "voor extra zekerheid over de uitslag". De testen meten of iemand een Andesvirusinfectie heeft of een infectie heeft gehad.
Ongeacht de uitslag moeten alle opvarenden zes weken in quarantaine. De Nederlanders kunnen in thuisquarantaine, voor de buitenlanders zijn er quarantainelocaties. In deze periode wordt de gezondheid van de mensen "nauwlettend in de gaten gehouden". Ook worden ze wekelijks getest.
Het vliegtuig landde zondagavond op het vliegveld in Eindhoven.
loading

POPULAIR NIEUWS

250939633_m

De top-20 slechtste luchtvaartmaatschappijen: KLM staat er bij...

169455938 l normal none

7 zinnen die verraden dat je niet erg veel sociale intelligentie hebt

185571653 m

Nieuwe kijk op slapeloosheid: wakker liggen kan ook waardevol zijn

generated-image (5)

Generatie Alpha: De kinderen die nooit offline zijn

anp110526176 1

LAKS: op dag twee eindexamens al bijna 95.000 klachten

ANP-457114586

Xander de Buisonjé doet schokkende onthulling: “Misbruikt onder dreiging van een pistool”

Loading