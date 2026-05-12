NS: neem alternatief vervoer naar drie Harry Styles-concerten

AMSTERDAM (ANP) - De NS raadt bezoekers van Harry Styles-concerten op woensdag 20 mei, vrijdag 22 mei en zaterdag 23 mei aan "alternatief vervoer" te nemen. Tijdens de concerten in de Johan Cruijff ArenA rijden er door werkzaamheden minder treinen van en naar station Amsterdam Bijlmer ArenA.

Harry Styles treedt op in de ArenA van 16 mei tot en met 5 juni. NS spreekt van een "vervelende samenloop van omstandigheden". De werkzaamheden aan het spoor stonden al een jaar van tevoren gepland. De concerten werden slechts twee maanden van tevoren aangekondigd. Hierdoor ondervinden reizigers ongemak.

Volgens de Johan Cruijff ArenA en entertainmentbedrijf Live Nation kunnen reizigers met bestemming Schiphol, Hoofddorp of Leiden Centraal het beste lopen (15 minuten) naar station Duivendrecht en daar de trein nemen.