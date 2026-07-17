Hoekstra: oneerlijke concurrentie speelt rol bij EU-herziening

BRUSSEL (ANP) - De herziening van het emissiehandelssysteem van de EU is onder meer nodig vanwege oneerlijke concurrentie vanuit de rest van de wereld, aldus Eurocommissaris Wopke Hoekstra. In het voorstel krijgt de industrie langer de tijd om haar uitstoot terug te dringen. Maar er staat ook in dat de helft van het geld dat wordt opgehaald via het emissiehandelssysteem moet worden geïnvesteerd om de industrie te verduurzamen.

Hoekstra verwacht dat daarmee "honderden miljarden extra in Europa geïnvesteerd worden in de chemie, in staal, in havens en andere belangrijke industriële centra, ook in Nederland. Dit gaat het veel makkelijker voor ze maken om te investeren in vergroening in Europa. Maar laten we ook eerlijk zijn, het is niet genoeg."

De Europese industrie heeft te maken met problemen die losstaan van het emissiehandelssysteem, aldus Hoekstra. Zoals hoge regeldruk, hoge energieprijzen door de import van gas en olie en oneerlijke concurrentie "onder andere uit China", zei hij.