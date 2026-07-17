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LTO: nog te vroeg om te zeggen of droogte leidt tot lege schappen

Economie
door anp
vrijdag, 17 juli 2026 om 14:40
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DEN HAAG (ANP) - Het is nog te vroeg om te zeggen of de droogte daadwerkelijk tot schaarste in de supermarkt zal leiden. Dat zegt Land- en tuinbouworganisatie LTO. De situatie wordt met elke droge en warme dag wel zorgelijker voor boeren, aldus LTO.
Vanwege de droogte leggen waterschappen in steeds meer gebieden verboden op voor het onttrekken van oppervlaktewater. Dat maakt het voor agrariërs lastiger om het land te beregenen, terwijl gewassen juist extra water nodig hebben. Daarnaast volgen er mogelijk nog maatregelen vanuit de overheid. Die stelde donderdag vast dat er formeel een watertekort is in Nederland en dat extra maatregelen worden besproken. Dat kan ook gevolgen hebben voor boeren.
Naast de hitte en droogte speelt ook de harde en droge wind een belangrijke rol. "Gewassen slijten daardoor heel snel, bladeren worden bruin en sterven af, de groei raakt eruit", meldt LTO. Ook de kwaliteit van de gewassen is een aandachtspunt voor de boerenorganisatie.
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