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Defensielonen definitief 6,5 procent omhoog, later nog 2 procent

Samenleving
door anp
vrijdag, 17 juli 2026 om 14:20
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DEN HAAG (ANP) - De lonen bij Defensie gaan in september met 6,5 procent omhoog. Begin 2028 komt daar 2 procent bij, staat in het akkoord dat staatssecretaris Derk Boswijk (Defensie, CDA) en defensiebonden vrijdag hebben ondertekend. Ook komen er eenmalige uitkeringen.
De uitkomst van de onderhandelingen werd vorige maand al bekend, maar de leden moesten er nog mee instemmen. Dat is sindsdien gebeurd. Boswijk bedankte de bonden in een video op X en zegt dat er "stevig maar constructief" is onderhandeld. Hij spreekt van een "heel goed resultaat voor onze organisatie, waarmee de krijgsmacht klaar is voor de toekomst".
Bij de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM) steunde bijna 96 procent het akkoord. Onder leden van vakbond AFMP en Marechausseevereniging MARVER was dat 93 procent.
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