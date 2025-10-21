ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hoekstra wil niet dat CO2-belasting te veel kost

Economie
door anp
dinsdag, 21 oktober 2025 om 10:44
anp211025080 1
LUXEMBURG (ANP) - De Europese CO2-belasting die vanaf 2027 gaat gelden, moet burgers en bedrijven niet te veel kosten. Dat zei Eurocommissaris (Klimaat) Wopke Hoekstra voorafgaand aan de bijeenkomst met EU-milieuministers.
De EU wil via emissierechten bedrijven en burgers stimuleren minder broeikasgassen uit te stoten. "Maar we moeten voorkomen dat dat leidt tot enorme prijsstijgingen", zei Hoekstra. "Dat zou slecht zijn voor de portemonnee van onze bedrijven en burgers. En bovendien zou het schade doen aan het draagvlak voor klimaatverandering."
Door hoge energieprijzen aarzelen lidstaten om ambitieuze klimaatplannen voor 2035 op te stellen of in te stemmen met het EU-klimaatdoel van 2040, waarin is afgesproken de uitstoot met 90 procent terug te dringen. Daarom zou de Europese Commissie geld beschikbaar willen stellen om gigantische prijsstijgingen te voorkomen, schrijft onder meer De Telegraaf. "Ik ga daarover vandaag in gesprek met de lidstaten", zei Hoekstra.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (40)

Nieuwe symptomen van de Frankenstein-variant van Covid-19: wat moet je weten?

Scherm­afbeelding 2025-10-20 om 15.46.13

Hoe Trump bezig is zijn eigen SA op te bouwen

ANP-302603913

Pas op met finasteride tegen kaalheid: gebruikers worstelen met depressie en andere psychische klachten

Scherm­afbeelding 2025-10-21 om 06.42.39

"Prins Andrew wilde ‘per se naar bed’: onthullingen uit Virginia Giuffre’s memoires”

ANP-529315227

Waarom vinden we geen aliens? Misschien omdat ze al veel verder zijn dan wij, denken onderzoekers

ANP-537345533

Zorgwekkende hoeveelheid lood in eiwitshakes

Loading