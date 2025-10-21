Hoekstra wil niet dat CO2-belasting te veel kost

LUXEMBURG (ANP) - De Europese CO2-belasting die vanaf 2027 gaat gelden, moet burgers en bedrijven niet te veel kosten. Dat zei Eurocommissaris (Klimaat) Wopke Hoekstra voorafgaand aan de bijeenkomst met EU-milieuministers.

De EU wil via emissierechten bedrijven en burgers stimuleren minder broeikasgassen uit te stoten. "Maar we moeten voorkomen dat dat leidt tot enorme prijsstijgingen", zei Hoekstra. "Dat zou slecht zijn voor de portemonnee van onze bedrijven en burgers. En bovendien zou het schade doen aan het draagvlak voor klimaatverandering."

Door hoge energieprijzen aarzelen lidstaten om ambitieuze klimaatplannen voor 2035 op te stellen of in te stemmen met het EU-klimaatdoel van 2040, waarin is afgesproken de uitstoot met 90 procent terug te dringen. Daarom zou de Europese Commissie geld beschikbaar willen stellen om gigantische prijsstijgingen te voorkomen, schrijft onder meer De Telegraaf. "Ik ga daarover vandaag in gesprek met de lidstaten", zei Hoekstra.