Kelly de Vries stopt als directeur Peter R. de Vries Foundation

AMSTERDAM (ANP) - Kelly de Vries stopt als directeur van de Peter R. de Vries Foundation. Ze schrijft in een verklaring dat het voor haar als het juiste moment voelt om "een nieuwe stap te zetten en weer te ontdekken wat ik zelf wil, los van het pad van mijn vader".

Kelly de Vries is ruim vier jaar directeur geweest van de stichting die zich richt op het oplossen van coldcases. Strafrechtadvocaat Annemiek van Spanje volgt haar op als directeur. De Vries zal na de overdracht wel betrokken blijven als ambassadeur.

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries richtte Stichting De Gouden Tip op om geld op te halen voor een beloning in de zaak rond de verdwenen Tanja Groen. Na zijn dood werd de stichting omgedoopt tot de Peter R. de Vries Foundation.