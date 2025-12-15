Hoeveel mensen kiezen voor het minimale eigen risico? Dit zijn de zorgverzekeringscijfers

Steeds meer verzekerden kiezen bij hun zorgverzekering voor het minimale eigen risico van € 385,-. Dat blijkt uit onderzoek van Overstappen.nl. In de overstapperiode 2024/25 koos 71% van de overstappers voor deze optie. Sinds het overstapseizoen van 2026 is begonnen ligt dat percentage op 84%. Tegelijkertijd daalt het aantal overstappers met het maximale eigen risico van € 885,- van 25% naar 15%. De optie met het hoogste eigen risico lijkt dus steeds minder aantrekkelijk te zijn voor overstappers.

Aantal verzekerden met een hoog eigen risico neemt af

De cijfers laten zien dat overstappers terughoudender worden in de financiële risico’s die zij nemen. Steeds meer mensen kiezen voor een optie waarbij de mogelijke zorgkosten voorspelbaarder blijven, zelfs als ze daardoor een maandelijkse premiekorting mislopen.

“We zien dat overstappers niet alleen naar het maandbedrag kijken, maar ook naar de totale kosten die ze in een jaar kunnen verwachten,” zegt zorgverzekeringsexpert Jeremy Broekman. "Veel mensen houden rekening met stijgende zorguitgaven en de kans dat ze hun eigen risico daadwerkelijk gebruiken. Daardoor wordt een laag eigen risico voor een grotere groep logischer, zelfs als er sprake is van een aantrekkelijke premiekorting bij een hoger eigen risico.”

Ontwikkeling in cijfers

De cijfers hieronder laten zien hoe de voorkeur voor het eigen risico is veranderd. Naast de ontwikkeling dat meer mensen voor het laagste eigen risico en minder mensen voor het hoogste eigen risico kiezen, is bij de tussenliggende bedragen weinig verandering te zien. De opties van € 485,-, € 685,- en € 785,- worden door minder dan 1% van de mensen gekozen. Dit lage gebruik is mede te verklaren doordat niet alle verzekeraars deze tussenliggende eigen-risico-bedragen aanbieden.

Invloed van premiekortingen

Uit de data blijkt dat het verschil in premiekortingen een rol speelt bij de keuze van het eigen risico. Bij het merendeel van de goedkoopste polissen zijn de premiekortingen voor hogere eigen risico’s beperkt, waardoor het financiële voordeel klein blijft. Maar ook bij verzekeraars die wél hogere premiekortingen bieden, kiest maar een relatief klein deel van de verzekerden daadwerkelijk voor een verhoogd eigen risico.