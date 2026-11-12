Vrienden en fans zien een stralende Martijn Krabbé bij ondertekening nieuw RTL-contract: 'Wat zie je er goed uit!'

Met een glas bubbels in de hand poseert Martijn Krabbé breed lachend tussen de bazen van RTL . Zo deelde hij woensdag op Instagram dat hij een nieuw contract bij de zender heeft getekend. “Nieuw contract!! Nieuwe avonturen! Zin in!!”, schrijft de 58-jarige presentator erbij.

Het is de tweede keer in een jaar dat hij bijtekent. In december 2025 verlengde hij zijn contract ook al, schreef Hart van Nederland toen. Wat de nieuwe avonturen zijn, laat hij in het midden.

RTL is ‘ontzettend blij’

Op de foto staat Krabbé tussen Sven Sauvé en Peter Lubbers van RTL. Bij het vorige contract was dat nog Peter van der Vorst, die inmiddels is opgevolgd door Lubbers, meldt TVgids.nl. RTL laat aan NU.nl weten “ontzettend blij te zijn” met de nieuwe afspraken. Over programma’s zegt de zender niets.

Voorlopig blijft Krabbé vooral te horen. Hij doet de voice-over van Kopen zonder kijken, Race across the World en The voice of Holland. Vanaf 12 november is zijn stem ook te horen in de realityserie over de familie Froger, schrijft TVgids.nl.

Afscheid met een gouden randje

Dat Krabbé nog tekent, is niet vanzelfsprekend. In maart 2024 maakte hij bekend dat hij kanker heeft. Begin 2025 vertelde hij aan LINDA. dat het niet meer te genezen is.

Ik heb longkanker op rechts met een uitzaaiing in de hersenhelft op links. - Martijn Krabbé, tegen LINDA.

Toen hij in oktober 2025 de Televizier-Ring voor beste presentator won, klonk zijn dankwoord als een afscheid. “Lieve kijkers, hiermee is mijn afscheid van televisie van een gouden randje voorzien”, zei hij. Hoe Krabbé openlijk over zijn ziekte praat , raakte toen veel kijkers.

‘Ik ben weer heel energiek’

Een jaar later klinkt het anders. In september vertelde hij RTL Boulevard dat hij zich steeds beter voelt. “Ik ben weer heel energiek. Dat zie je ook wel”, zei hij. “Ik slik bepaalde medicijnen niet meer, die zorgden voor dat opgepofte. Dat is nu weg.”

Dat zien zijn volgers ook. Onder de Instagram-foto stromen de felicitaties binnen. “Wat zie je er goed uit”, schrijft een fan. Een ander noemt het “op deze druilige herfstdag het allermooiste nieuws”, meldt Shownieuws.

Een jaar vol prijzen

Krabbé werd het afgelopen jaar meerdere keren in het zonnetje gezet. Hij kreeg in juni 2025 de Media Oeuvre Award, in oktober de Televizier-Ring en een maand later zat hij aan tafel bij de uitblinkerslunch van koning Willem-Alexander en koningin Máxima op Paleis Noordeinde. Over hoeveel collega’s aan zo’n contract verdienen, lees je in wat één ArenA-reeks een Topper oplevert

Wat hij met RTL gaat doen, houdt hij nog even voor zich. Zin heeft hij er in elk geval in. Bekijk hieronder zijn blije Instagram-bericht.

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