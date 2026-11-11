Hogere rente helpt ABN AMRO aan flink hogere kwartaalwinst

AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO heeft zijn winst afgelopen kwartaal met meer dan 50 procent opgevoerd. De bank profiteert vooral van de gestegen rente. Daarbij merkt topvrouw Marguerite Bérard op dat de Nederlandse economie "veerkrachtig" bleef.

Onder de streep hield de bank mede door hogere rente-inkomsten 940 miljoen euro over. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de rente dit jaar al twee keer verhoogd om de inflatie te beteugelen.

ABN AMRO heeft zijn prognose voor de rente-inkomsten in heel dit jaar nu ook wat verhoogd. Daarnaast hielp mee dat geld dat de bank eerder apart had gezet omdat leningen mogelijk niet meer terugbetaald konden worden, afgelopen kwartaal weer vrijviel.

Dezelfde periode vorig jaar ging nog 617 miljoen euro winst in de boeken. Destijds zakten de rente-inkomsten juist en liepen de personeelskosten op. ABN AMRO kondigde een jaar geleden aan meer dan 5000 banen te schrappen om winstgevender te worden. Daarmee is de bank nog steeds bezig.