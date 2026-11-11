Gemeenten kampen met miljoenentekort voor opvang daklozen

DEN HAAG (ANP) - Gemeenten hebben meer financiële hulp nodig van de Rijksoverheid voor het opvangen van dakloze mensen. Ze komen jaarlijks tientallen miljoenen tekort. Dat schrijven de vier grote steden en het G40 Stedennetwerk in een brief aan de Tweede Kamer.

Ze roepen het Rijk op om jaarlijks ten minste 100 miljoen euro extra beschikbaar te stellen. De Tweede Kamer debatteert woensdag over mogelijke oplossingen voor dakloosheid.

"Dakloosheid is al jaren een groeiend probleem", schrijft de gemeente Den Haag. Maar desondanks "is de bijdrage aan een oplossing ervan niet meegegroeid". Het opvangen van daklozen is voor gemeenten een wettelijke taak.

"De belangrijkste oplossing uit dakloosheid is een woning", aldus Den Haag. Maar omdat resultaten van actieplannen om daarin te voorzien nog jaren op zich zullen laten wachten, willen de gemeenten meer financiële steun om voor opvang te zorgen.