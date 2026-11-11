Raar: beren afgemaakt die moeder en dochter doodden in westen Canada

In Canada zijn vier grizzlyberen afgemaakt die verantwoordelijk waren voor een dodelijke aanval op een moeder en haar dochter eerder deze maand. Dat meldt de dienst voor natuurbehoud.

De aanval vond plaats bij de plaats Bella Coola in het westen van Canada. Een moeder (48) en haar dochter (20) waren aan het wandelen nabij hun huis toen ze door vier grizzlyberen werden verrast. Volgens de Canadese omroep CBC kon op basis van DNA-materiaal worden vastgesteld dat het om een moederbeer en haar drie jongen ging. De twee vrouwen overleefden de aanval niet.

De autoriteiten hebben de dieren inmiddels gevangen en gedood.

Het is niet duidelijk waarom de beren zich agressief gedroegen, al vertonen grizzly's wel vaker vijandig gedrag in de herfst, omdat ze zich dan voorbereiden op hun winterslaap. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van de aanval loopt nog.

In november vorig jaar werd in dezelfde regio een groep studenten en leraren aangevallen door een beer. Daarbij vielen meerdere zwaargewonden. Het dier dat verantwoordelijk was voor die aanval werd nooit gevonden.

Als beren doen wat beren horen te doen, maken wij ze dood