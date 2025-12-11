ECONOMIE
Honderden vluchten geannuleerd in Portugal door staking

Economie
door anp
donderdag, 11 december 2025 om 12:31
anp111225110 1
LISSABON (ANP/RTR) - In Portugal zijn donderdag honderden vluchten geannuleerd door een landelijke staking. Ook het treinverkeer in heel het land kwam tot stilstand en scholen moesten de deuren sluiten vanwege protesten tegen voorgestelde hervormingen van de arbeidswet.
De nationale luchtvaartmaatschappij TAP verwacht tijdens de eendaagse actie slechts ongeveer een derde van haar ongeveer 260 dagelijkse vluchten van en naar Portugal uit te voeren. Vluchten tussen Portugal en Schiphol ondervinden vooralsnog geen hinder van de staking.
Volgens de Portugese regering zijn de veranderingen bedoeld om de productiviteit te verhogen en de economische groei te stimuleren. Maar vakbonden verwijten de regering dat zij de macht verschuift naar werkgevers ten koste van werknemersrechten, ondanks een sterke economie en lage werkloosheid. Het wetsvoorstel moet nog worden voorgelegd aan het parlement.
