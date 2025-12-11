Dubbel gevoel bij nabestaanden Peter R. de Vries na uitspraak hof

SCHIPHOL (ANP) - De nabestaanden van Peter R. de Vries hebben een dubbel gevoel overgehouden aan de uitspraak van het gerechtshof donderdag in het hoger beroep van de moordzaak van de 64-jarige journalist, zei Annemiek van Spanje, de advocaat van de familie.

Zij zijn blij met de straffen in hoger beroep tot 27,5 jaar voor de drie hoofdverdachten. Delano G. (26), Kamil E. (39) en Krystian M. (30). Maar de familie heeft "moeite" met de straffen voor de twee verdachten die De Vries na de aanslag hebben gefilmd. Zij kregen beiden vijf jaar cel.

"Het voelt voor de familie een beetje alsof er toch twee mensen in de zaal zaten voor wie dit een beetje een feestdag is", aldus Van Spanje. "Moeilijk navolgbaar", noemde ze het besluit. "Zij komen op korte termijn op vrije voeten terwijl de familie hier nog steeds heel verdrietig zit."