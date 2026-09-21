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Honderden vluchten geschrapt in Japan door naderende tyfoon

Economie
door anp
maandag, 21 september 2026 om 11:27
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TOKIO (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Het luchtvaartverkeer in Japan wordt ontregeld door de naderende tyfoon Dujuan. De maatschappijen All Nippon Airways (ANA) en Japan Airlines hebben maandag honderden vluchten geschrapt nu de storm de Japanse hoofdstad Tokio en omliggende gebieden nadert.
Japan Airlines schrapte 120 binnenlandse en 15 internationale vluchten, terwijl All Nippon Airways 140 binnenlandse vluchten annuleerde. De vlucht van premier Sanae Takaichi naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York loopt vertraging op, meldde het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken.
Volgens KLM gaan alle geplande vluchten tussen Schiphol en Japan wel door.
De Japanse meteorologische dienst (JMA) waarschuwde zondag al dat de regen en wind in kracht zouden toenemen, nog voordat de tyfoon zou arriveren. Ook werd gewaarschuwd voor mogelijke aardverschuivingen. Spoorwegmaatschappijen in Tokio en omliggende regio's hebben het treinverkeer op bepaalde lijnen opgeschort.
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