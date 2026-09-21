ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AfD na verlies CDU bij verkiezingen: Merz dit jaar nog weg

Samenleving
door anp
maandag, 21 september 2026 om 11:26
anp210926081 1
Volg ons op Google Nieuws
SCHWERIN (ANP/AFP) - De lijsttrekker van Alternative für Deutschland (AfD) in de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren stelt dat bondskanselier Friedrich Merz tegen het einde van het jaar niet meer aan de macht is. Zijn uitspraak volgt na een historisch verlies voor Merz' partij.
De radicaalrechtse AfD werd zondag onder leiding van Leif-Erik Holm de grootste partij in de oostelijke deelstaat, met 38,2 procent van de stemmen. Holm verklaarde maandag te geloven dat het einde van Merz' bondskanselierschap eraan komt. Merz is zeer impopulair onder de bevolking en zijn positie komt door tegenvallende verkiezingsuitslagen van zijn partij steeds verder onder druk te staan.
De christendemocraten van Merz kregen zondag maar 4,9 procent van de stemmen. Dat is niet genoeg om in het parlement te komen, want er geldt een kiesdrempel van 5 procent. Het is voor het eerst in de 81-jarige geschiedenis van de CDU dat de partij er niet in is geslaagd zetels in een deelstaatparlement te behalen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2701801041

Gas wordt peperduur: met deze simpele ingrepen houd je de energierekening deze winter nog betaalbaar

nederlandse benzineprijs loopt verder op1633266019

Italië schrapt een jaar wegenbelasting, Duitsland haalt 17 cent van de liter – en het kabinet Jetten?

ing ziet vraag naar plaatsing zonnepanelen flink terugvallen1703826333

Oplichters spelen in op einde saldering: fraude rond zonnepanelen en thuisbatterijen verviervoudigd

258774906_m

Op deze manier houd je de erfbelasting zo laag mogelijk

ANP-565457119

SER komt met plan voor afschaffing toeslagenstelsel

download (2)

Maakt het uit hoe laat je je vitamines slikt? Bij één pilletje wel degelijk

Loading