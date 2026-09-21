AfD na verlies CDU bij verkiezingen: Merz dit jaar nog weg

SCHWERIN (ANP/AFP) - De lijsttrekker van Alternative für Deutschland (AfD) in de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren stelt dat bondskanselier Friedrich Merz tegen het einde van het jaar niet meer aan de macht is. Zijn uitspraak volgt na een historisch verlies voor Merz' partij.

De radicaalrechtse AfD werd zondag onder leiding van Leif-Erik Holm de grootste partij in de oostelijke deelstaat, met 38,2 procent van de stemmen. Holm verklaarde maandag te geloven dat het einde van Merz' bondskanselierschap eraan komt. Merz is zeer impopulair onder de bevolking en zijn positie komt door tegenvallende verkiezingsuitslagen van zijn partij steeds verder onder druk te staan.

De christendemocraten van Merz kregen zondag maar 4,9 procent van de stemmen. Dat is niet genoeg om in het parlement te komen, want er geldt een kiesdrempel van 5 procent. Het is voor het eerst in de 81-jarige geschiedenis van de CDU dat de partij er niet in is geslaagd zetels in een deelstaatparlement te behalen.