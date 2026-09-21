COA erkent kritiek OVV-rapport over asielkinderen in noodopvang

DEN HAAG (ANP) - Reagerend op een rapport over de slechte situatie van asielkinderen in noodopvang onderschrijft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) "dat verblijf in noodopvang niet goed is voor kinderen." In het rapport doet de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) een "urgente aanbeveling" aan de minister van Asiel en Migratie om de situatie van kinderen in asielnoodopvang binnen zes maanden te verbeteren.

Volgens het COA hoort ieder kind zich te kunnen ontwikkelen in een omgeving en situatie die dat ondersteunt. "Een noodopvanglocatie is daar niet geschikt voor." Het COA moet naar eigen zeggen voortdurend kijken hoe het kinderen opvangt en waar verbeteringen mogelijk zijn.

De recente politieke keuze om het COA structureel en stabiel te financieren, in combinatie met de spreidingswet, biedt volgens het opvangorgaan "het noodzakelijke perspectief" op een overgang van noodopvang naar reguliere opvang. Die zou kinderen een veilige en stabiele omgeving bieden om zich te ontwikkelen.