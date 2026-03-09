ECONOMIE
Hongarije legt maximumprijzen op voor benzine en diesel

Economie
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 17:24
anp090326167 1
BOEDAPEST (ANP/RTR) - Hongarije stelt een maximumprijs op autobrandstoffen in vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, heeft de Hongaarse premier Viktor Orbán maandag gezegd. Volgens hem wordt de benzineprijs gemaximeerd op 595 forint per liter, omgerekend ongeveer 1,50 euro. Op diesel komt een maximumprijs van 615 forint per liter (1,62 euro).
De Hongaarse regering zal de bevoorrading waarborgen door staatsreserves vrij te geven, aldus Orbán. Of de Europese Commissie dit ook gaat doen is nog onbekend. Eurocommissaris Valdis Dombrovskis (Economie) zei maandag voor de vergadering met de EU-ministers van Financiën dat overwogen wordt om oliereserves vrij te geven die EU-landen moeten aanhouden.
Premier Rob Jetten gaat nog niks doen aan de stijgende prijzen aan de pomp, zei hij zondagavond. Sinds de Iran-oorlog zijn de prijzen van autobrandstoffen hard gestegen. De literprijs van Euro 95 beweegt inmiddels richting het recordniveau van 2022. De dieselprijs staat al op het hoogste punt ooit gemeten.
