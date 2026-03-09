ECONOMIE
TT van Assen uitgeroepen tot beste grand prix van 2025

Sport
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 17:05
anp090326165 1
ASSEN (ANP) - De TT van Assen is uitgeroepen tot beste grand prix van 2025. De race in Drenthe vierde afgelopen zomer zijn 100-jarig bestaan met een bezoekersrecord.
"Deze prijs is een enorm compliment voor iedereen die de Dutch GP mogelijk maakt", zei Arjan Bos, voorzitter van de raad van bestuur van TT Circuit Assen op de site van de MotoGP. "We hebben het evenement gebouwd op drie pijlers: de sport vooropstellen door de best mogelijke service te bieden aan teams en coureurs. Onze fans vooropstellen met de best mogelijke ervaring, inclusief hospitality, en entertainment toevoegen dat het weekend echt uniek maakt."
"Gecombineerd met onze eeuw racegeschiedenis en de grote namen die op de trofee staan ​​gegraveerd, is dit precies wat we jaren geleden voor ogen hadden en we zullen de lat steeds hoger leggen", aldus Bos.
De TT van Assen telde in 2025 in totaal 200.104 betalende bezoekers in het raceweekend. Voor het eerst in de geschiedenis van de TT ging het motorsportevenement over de grens van 200.000 heen.
