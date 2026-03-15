Hoofdeconoom ING bezorgd over stijgende olieprijzen

HILVERSUM (ANP) - ING-hoofdeconoom Marieke Blom maakt zich zorgen over de stijgende olieprijzen door de Iranoorlog. Dat zei ze zondag in het tv-programma Buitenhof.

Doordat Iran de Straat van Hormuz nagenoeg heeft afgesloten, hebben grote olieproducenten in de Golfregio hun productie verlaagd. De energieprijzen zijn daardoor de afgelopen twee weken flink gestegen, wat ook na het begin van de oorlog in Oekraïne in 2022 gebeurde. "Ik maak me wel zorgen", zei Blom. Qua gas staat Nederland er volgens haar nu beter voor omdat ons land toen erg afhankelijk was van Russisch gas. Nu kan gas van over de hele wereld komen.

"Over olie maak ik me meer zorgen. In verhouding komt er zo ontzettend veel olie uit dat gebied, dat is veel meer dan er vanuit Rusland op het spel stond", vervolgde ze. Volgens haar moet worden voorkomen "dat die prijzen zo hoog gaan oplopen dat ze voor de hele wereldeconomie echt ontwrichtende gevolgen kunnen hebben".