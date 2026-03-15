Canada en Noordse landen willen nauwer samenwerken op Noordpool

OSLO (ANP/AFP) - Canada en de Noordse landen gaan nauwer samenwerken op onder meer het gebied van defensie en veiligheid in het Noordpoolgebied. De leiders van Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland, IJsland en Canada spraken die intentie uit tijdens een bijeenkomst in Oslo. Volgens hen wordt die regio steeds meer getekend door "oplopende geopolitieke spanningen, oorlog en een veelvoud aan crises".

De verhoudingen in het arctische gebied werden begin dit jaar op scherp gezet door de Amerikaanse president Donald Trump, die koste wat kost het Deense eiland Groenland wilde inlijven. Hoewel hij inmiddels heeft uitgesloten militaire middelen in te zetten, is de Amerikaanse dreiging niet helemaal verdwenen en lijken de verhoudingen in het Noordpoolgebied voorgoed veranderd.

Toch benadrukten de leiders in Oslo dat Rusland in hun ogen de belangrijkste arctische dreiging vormt. Ook China speelt op de lange termijn een belangrijke rol in de regio, stelde de Noorse premier Jonas Gahr Støre.