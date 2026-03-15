Jetten verwacht niet dat progressieve kiezer wegloopt bij D66

LEIDEN (ANP) - Premier Rob Jetten verwacht niet dat progressieve kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen weglopen bij zijn partij D66 omdat ze het coalitieakkoord te rechts vinden. "Ik denk dat de meeste mensen het gewoon kunnen waarderen dat we verantwoordelijkheid nemen nu op landelijk niveau, dat we ook moeilijke keuzes daar niet uit de weg gaan", zei hij zondagmiddag terwijl hij campagne voerde in Leiden.

Een afrekening voor zijn pas geïnstalleerde kabinet verwacht Jetten dan ook niet. "We zijn drie weken bezig met het nieuwe kabinet, dus ik denk dat dat nog wel zal meevallen."

Peilingen suggereren dat een deel van de mensen die vorig jaar op D66 stemden bij de Tweede Kamerverkiezingen, dat nu niet meer zouden doen. Ipsos I&O meldde onlangs dat 12 procent van hen nu GroenLinks-PvdA overweegt. Deze twijfelaars vinden bijna allemaal dat D66 zich op landelijk niveau te veel heeft gevoegd naar de wensen van de VVD en het linkse geluid niet luid genoeg klinkt bij de partij van Jetten.