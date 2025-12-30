Hoofdindex beurs Amsterdam stevent af op jaarwinst rond 8 procent

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de beurs in Amsterdam lijkt af te stevenen op een jaarwinst rond de 8 procent. Dinsdag, op de een na laatste handelsdag van het jaar, ging de hoofdgraadmeter aan het Damrak met een dagwinst van 0,5 procent de handel uit. Daarmee deden beleggers het rustig aan, na een onstuimig beursjaar.

De AEX, die dit jaar werd uitgebreid van 25 naar 30 bedrijven, eindigde de sessie op 951,27 punten. ASML was de grootste stijger in de AEX met een winst van dik 1 procent. De chipmachinemaker koerst af op een jaarwinst van ongeveer 35 procent.

De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen op Beursplein 5, won dinsdag daarnaast 0,8 procent tot 929,91 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen werden uiteindelijk tot 0,8 procent hoger gezet.

Op woensdag, oudejaarsdag, zijn de aandelenmarkten in Amsterdam, Brussel, Parijs en Londen nog een halve dag open. De beurzen in Frankfurt, Zürich en Milaan blijven dan dicht. Op donderdag 1 januari zijn alle beurzen gesloten.

Het beursjaar 2025 begon met een periode van stijgende beurskoersen. Daar kwam verandering in toen de Amerikaanse president Donald Trump begin april voor tal van landen importheffingen aankondigde. Die maand zakte de graadmeter in korte tijd tot onder de 785 punten. Maar het herstel zette al snel in nadat Trump veel importheffingen tijdelijk had opgeschort om ruimte te geven aan handelsgesprekken.

In september begon de AEX aan een nieuwe opmars, geholpen door het wereldwijde enthousiasme bij beleggers over de zakelijke kansen van kunstmatige intelligentie (AI). Op een gegeven moment leek het er zelfs op dat de AEX voor het eerst ooit door de 1000 punten zou gaan. Zover kwam het niet. De hoogste koers werd eind oktober bereikt, op 985,97 punten.

Vervolgens zette weer een koersdaling in, door zorgen over de hooggespannen verwachtingen rond AI en de hoge waarderingen van tech- en chipbedrijven. Zo ontstonden er twijfels of de torenhoge investeringen in AI zich ooit zullen terugbetalen. Aan de daling van de AEX kwam in de loop van november wel een einde. Sindsdien zijn de koersen weer wat gestegen.

De hooggespannen verwachtingen rond AI en de onvoorspelbaarheid van het beleid van Trump blijven in 2026 waarschijnlijk de belangrijkste thema's voor beleggers, lieten analisten onlangs weten aan het ANP. Daardoor dreigt 2026 volgens de kenners opnieuw een bewogen beursjaar te worden.