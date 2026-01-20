OM eist tbs tegen verdachte doodsteken 11-jarige Sohani

UTRECHT (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag tbs met dwangverpleging geëist tegen de 30-jarige Hamzah L. voor het doodsteken van de 11-jarige Sohani op 1 februari vorig jaar in de Anemoonstraat in Nieuwegein. Volgens het OM is L. volledig ontoerekeningsvatbaar en moet de rechtbank hem ontslaan van rechtsvervolging.

Het meisje was buiten aan het spelen met een paar kinderen, onder wie haar broertje van vijf. Plotseling liep L. op Sohani af om haar zonder iets te zeggen twee keer in de borst te steken. Het kind overleed ter plaatse. Eerder op de dag had L. een vrouw uit het niets in het gezicht geslagen, ook in Nieuwegein.

Het mes had L. een week eerder gekocht. Hij zou van plan zijn geweest zichzelf iets aan te doen. De man heeft meerdere pogingen tot zelfdoding gedaan, ook zeer recent nog. In Sohani en de andere kinderen zegt hij demonen te hebben gezien, waartegen hij zich meende te moeten verdedigen. Het meisje was "weerloos tegen een man met een monsterlijk mes", aldus de officier van justitie. "Zij stierf daar, op de stoep." L. werd kort na het geweldsdrama gearresteerd.

Psychose

Volgens deskundigen van het Pieter Baan Centrum, de observatiekliniek van justitie, verkeerde L. tijdens het plegen van het misdrijf volledig in een psychose. Het OM neemt die conclusie over. Op het moment van het misdrijf stond hij onder toezicht van forensische zorg. L. gebruikte drugs, maar het is niet duidelijk of hij op de bewuste dag onder invloed was. Het gevaar voor herhaling achten de deskundigen zeer hoog. L. is al sinds zijn 16e psychotisch; vanaf zijn 20e verbleef hij geregeld in klinieken en onderging hij tal van behandelingen.

L. zegt zich weinig tot niets van de gebeurtenissen te kunnen herinneren en heeft spijt betuigd.