Spits Kane van Engeland lovend over nieuwe bondscoach Tuchel

LONDEN (ANP) - Spits Harry Kane van het Engelse voetbalelftal is lovend over de nieuwe bondscoach Thomas Tuchel. "Hij is fantastisch. Het heeft meteen geklikt", zei Kane over de Duitse coach na de 3-0-overwinning op Letland in de kwalificatie voor het WK van 2026. Engeland won vorige week al met 2-0 van Albanië, toen de nationale ploeg voor het eerst onder leiding stond van Tuchel. "Het is leuk om met hem te werken. Hij heeft passie meegebracht."

Tuchel was zelf ook te spreken over de verrichtingen van Engeland, dat met 6 punten leidt in de kwalificatiegroep met daarin naast Letland en Albanië ook Servië en Andorra. "Ik ben zeer tevreden over de instelling, de energie en de wil van de spelers. We zijn op de goede weg."

Reece James opende de score voor Engeland tegen de stug verdedigende Letten uit een vrije trap. "Er kan geen twijfel bestaan over de kwaliteiten van Reece. Die jongen is ongelooflijk goed", aldus Tuchel.