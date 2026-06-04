Broeders-Bol bestempelt zichzelf bij FBK Games niet als favoriet

HENGELO (ANP) - Femke Broeders-Bol bestempelt zichzelf voor de FBK Games in Hengelo niet als favoriet op haar nieuwe afstand, de 800 meter. Volgens de 26-jarige Amersfoortse is aansluiting met de wereldtop een kwestie van jaren. "De kans is heel groot dat ik dit jaar niet alles ga winnen", vertelt ze in een persbericht van de organisatie in aanloop naar de wedstrijd op 21 juni.

Broeders-Bol was de afgelopen jaren oppermachtig op de 400 meter horden. Op dat onderdeel werd ze twee keer wereldkampioen, twee keer Europees kampioen en veroverde ze twee keer olympisch brons.

"Alles is wennen", vertelt Broeders-Bol over haar nieuwe trainingen. "Ik moest mijn nieuwe pas vinden om efficiënter te gaan lopen." Ook voor komende zomer tempert ze de verwachtingen. "Ik wil proberen het niveau van de Diamond Leaguewedstrijden te halen. Roepen dat ik deze zomer Europees kampioen ga worden doe ik daarom niet, en dat is bovendien ook niet respectvol naar toppers als Keely Hodgkinson en Audrey Werro, die zich allang bewezen hebben op de 800 meter."