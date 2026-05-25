Hitte zorgt niet voor problemen bij Roparun

ROTTERDAM (ANP) - Ondanks de hitte en de droogte onderweg zijn er geen medische noodsituaties geweest tijdens het loop- en fietsevenement Roparun. Dat laat de organisator weten. De teams zijn inmiddels in de buurt van Rotterdam en komen in de loop van maandag over de finish op de Coolsingel in de stad.

Ongeveer tweehonderd teams met in totaal ruim 5000 deelnemers gingen zaterdag van start. Een deel vertrok uit de Franse plaats Castres, een andere groep begon in Enschede.

Bij waterpunten onderweg zijn ongeveer 30.000 flessen water neergezet. De deelnemers kregen ook voedingssupplementen mee om hun zoutgehalte te verhogen en uitdroging te voorkomen. De vrijwilligers langs de route kregen uitleg om oververhitting te herkennen en teams kregen de oproep om rust te nemen als dat nodig is. Ook waren er plannen om onderweg meer rustmomenten in te lassen.

De deelnemers zamelen geld in voor mensen met kanker. Tot nu toe is er iets meer dan 3,75 miljoen euro gedoneerd. De meeste acties lopen nog een paar weken door. De organisatoren hopen dat ze uiteindelijk op ongeveer 5 miljoen euro uitkomen. Vorig jaar leverden de acties 4,7 miljoen euro op, een jaar eerder 4,3 miljoen euro.