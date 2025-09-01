Zelensky en Europa donderdag verder met veiligheidsgaranties

PARIJS (ANP/AFP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky en Europese leiders die met hem aan veiligheidsgaranties werken, spreken elkaar donderdag weer over een uitweg uit de oorlog met Rusland. Zelensky ontmoet in Parijs meerdere leiders, meldt persbureau AFP.

Zelensky kondigde vrijdag al aan deze week verder te praten met de groep leiders die het werk aan veiligheidsgaranties voor Oekraïne naar zich toe heeft getrokken. De grootste en sterkste Europese landen en Finland bespreken hoe ze Oekraïne zo zouden kunnen beschermen dat het land veilig vrede zou kunnen sluiten. Sinds de Amerikaanse president Donald Trump Kyiv en Moskou naar de onderhandelingstafel duwt, doen ze dat met nieuwe haast.

De veiligheidsgaranties komen deze week af, zei Zelensky vrijdag. "Het hele raamwerk wordt volgende week op papier gezet."

De Britse krant Financial Times meldde eerder dat NAVO-chef Rutte, de Duitse bondskanselier Merz, de Britse premier Starmer en Von der Leyen donderdag Zelensky ontmoeten.