Huizenprijzen eind 2024 opnieuw flink gestegen, wel minder hard

De huizenprijzen in Nederland zijn in het laatste kwartaal van 2024 opnieuw flink gestegen, meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Een woning kostte in oktober, november en december 11,5 procent meer dan in het laatste kwartaal van 2023, gemiddeld ruim 483.000 euro. Daarmee hebben de huizenprijzen opnieuw een record bereikt, maar zijn ze minder hard gestegen dan in de twee kwartalen daarvoor.

Vooral in de kleinste gemeenten moesten huizenkopers meer geld neerleggen. Daar zijn de prijzen met gemiddeld 13,5 procent toegenomen, aldus de NVM. Kopers in grote gemeenten met meer dan 100.000 inwoners zagen de kleinste stijging, 11,4 procent en in middelgrote gemeenten ruim een procentpunt meer dan dat.

Met de stijging is het volgens de makelaarsvereniging de vraag wanneer de gemiddelde landelijke huizenprijs de vijf ton aantikt. In meer dan vier op de tien gemeenten is dit al het geval, ziet de NVM. Van alle 342 gemeenten kostte een bestaande koopwoning in 144 gemeenten in het laatste kwartaal van vorig jaar gemiddeld meer dan 500.000 euro. In elf gemeenten was dit zelfs meer dan zeven ton.

Overbieden

Vergeleken met het derde kwartaal van 2024 ziet de NVM naar verhouding een "gematigde" stijging van 2,5 procent. De afgelopen jaren was de toename in een vierde kwartaal meestal hoger, verklaart de makelaarsvereniging.

Meer dan zeven op de tien keer moesten kopers overbieden. Dat is veel, maar de stijging is aan het afvlakken, aldus de organisatie. Ook houden NVM-makelaars minder bezichtigingen per woning en ontvangen zij minder biedingen per huis.

Huizenzoekers maakten afgelopen maanden meer kans op succes volgens Lana Gerssen, de voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen. Dat komt volgens haar ook doordat het aanbod vorig kwartaal veel groter is geworden. Eind december stonden net geen 26.000 huizen te koop bij een NVM-makelaar, ongeveer net zoveel als in het tweede en derde kwartaal. Daartegenover stonden in het vierde kwartaal ruim 43.000 verkopen, ongeveer een vijfde meer dan een jaar eerder. Dat komt volgens de NVM door de dalende hypotheekrente en de stijgende lonen. Ook hebben meer verhuurders een huurwoning te koop gezet.

Nieuwbouw

Verder meldt NVM dat het in 2024 beter ging met de nieuwbouw. Aangesloten makelaars hebben vorig jaar 32.000 nieuwbouwhuizen te koop gezet, het hoogste aantal sinds 2020. De gemiddelde prijs een nieuwbouwhuis is volgens de NVM al twee jaar stabiel rond de 470.000 euro, dankzij de focus op betaalbare bouw.