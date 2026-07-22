Burgemeester New York roept regering VS op Netanyahu op te pakken

NEW YORK (ANP) - Burgemeester van New York Zohran Mamdani heeft de regering-Trump opgeroepen om de Israëlische premier Benjamin Netanyahu te arresteren als die in september naar New York komt voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De reden is dat het gemeentebestuur niet wettelijk bevoegd is Netanyahu te laten arresteren, zoals Mamdani wilde, aldus The New York Times.

Volgens de burgemeester is Netanyahu "een oorlogsmisdadiger" en "de architect van een afschuwelijke genocide tegen het Palestijnse volk", zo laat hij in een op video opgenomen verklaring weten. Maar een gesprek met gemeentelijke juristen had de burgemeester tot het inzicht gebracht dat hij zijn wens niet tot uitvoering kon brengen.

De Amerikaanse president Donald Trump zei op Truth Social al dat Netanyahu niet zal worden opgepakt tijdens zijn verblijf in de Verenigde Staten. Netanyahu vecht juist tegen Iran, aldus Trump. "De enigen die gearresteerd zouden moeten worden, zijn degenen die Iran in deze ongekende spiraal van dood en verderf hebben gestort."