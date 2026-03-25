Kunstrijders Tsiba en Danilova klaar na laatste plaats korte kür

door anp
woensdag, 25 maart 2026 om 22:51
PRAAG (ANP) - Kunstrijders Michel Tsiba en Daria Danilova zijn op het wereldkampioenschap in Praag na de korte kür uitgeschakeld. Het Nederlandse paar kwam in Tsjechië niet verder dan een score van 48,77 punten en de 21e en laatste plaats. De beste twintig paren plaatsten zich voor de vrije kür.
Vorige maand eindigden Tsiba (28) en Danilova (23) nog met een persoonlijk record van 64,07 punten als zeventiende op de korte kür bij de Olympische Spelen in Italië. Alleen de eerste zestien mochten toen de vrije kür schaatsen.
Het Duitse paar Minerva Fabienne Hase / Nikita Volodin tekende in Praag voor de hoogste score: 79,78. Eerder op woensdag werd ook kunstschaatsster Niki Wories na de korte kür uitgeschakeld. Ze eindigde als 28e, waar de eerste 24 doorgingen naar de vrije kür.
Breghje Kommers: ex-vrouw van Ali B. en machtige hiphopmagnaat

Zelfscan-algoritme ontmaskerd: zo voorkom je die vervelende controle bij de kassa

De aardige Knoopjes; 650 euro per uur voor een ‘abominabele’ verdediging

Volgens psychologen is dit de beste reactie wanneer iemand kritiek op je heeft.

Moeder sleept thuiswonende zoon (31) voor de rechter, luilak moet huis uit

'Ali, je bent een roofdier, je bent ziek.'

