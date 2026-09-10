Gemeente Amsterdam wil voor 2030 fors banen schrappen

AMSTERDAM (ANP) - Amsterdam wil 2500 voltijdsbanen schrappen voor 2030, schrijft wethouder Hendrik Jan Biemond aan de gemeenteraad op basis van gemaakte afspraken in het coalitieakkoord. De reden is dat de organisatie te groot is geworden en de gemeente efficiënter te werk wil gaan, zodat geld overblijft om te investeren in de stad.

In de hele organisatie worden banen geschrapt, maar de nadruk ligt op de hogere functies, omdat daar het aantal banen volgens de gemeente de afgelopen jaren het hardst is gegroeid. Over welke afdelingen het precies gaat, is nog niet duidelijk. De gemeente was nog niet direct bereikbaar voor een toelichting. Volgens Het Parool gaat het om banen bij het Ingenieursbureau, de GGD Amsterdam, Verkeer & Openbare Ruimte en Ruimte & Duurzaamheid.

Het komende halfjaar worden voorstellen gemaakt voor de banen die worden geschrapt. Bij de Voorjaarsnota van 2027 hoopt de gemeente eruit te zijn.