ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Gemeente Amsterdam wil voor 2030 fors banen schrappen

Samenleving
door anp
donderdag, 10 september 2026 om 12:02
anp100926096 1
Volg ons op Google Nieuws
AMSTERDAM (ANP) - Amsterdam wil 2500 voltijdsbanen schrappen voor 2030, schrijft wethouder Hendrik Jan Biemond aan de gemeenteraad op basis van gemaakte afspraken in het coalitieakkoord. De reden is dat de organisatie te groot is geworden en de gemeente efficiënter te werk wil gaan, zodat geld overblijft om te investeren in de stad.
In de hele organisatie worden banen geschrapt, maar de nadruk ligt op de hogere functies, omdat daar het aantal banen volgens de gemeente de afgelopen jaren het hardst is gegroeid. Over welke afdelingen het precies gaat, is nog niet duidelijk. De gemeente was nog niet direct bereikbaar voor een toelichting. Volgens Het Parool gaat het om banen bij het Ingenieursbureau, de GGD Amsterdam, Verkeer & Openbare Ruimte en Ruimte & Duurzaamheid.
Het komende halfjaar worden voorstellen gemaakt voor de banen die worden geschrapt. Bij de Voorjaarsnota van 2027 hoopt de gemeente eruit te zijn.
loading

POPULAIR NIEUWS

6666cc42a2a35d0ca3771b65

Deze vrouw viel 90 kilo af, ze deelt de 2 belangrijkste lessen die ze daardoor leerde

Hypotheekrenteaftrek

De ECB verhoogt morgen de rente: als je aflossingsvrije hypotheek boven de 30%-grens zit, kan het je €400 per maand extra kosten

verstopt-geld-header-3x2

Contant geld in huis: dit zijn de tien beste bewaarplekken

25821386_m

Mensen aten drie maanden lang elke dag tomatenpuree: dit gebeurde er in hun hersenen

anp090926189 1

Brekelmans verzet zich in lezing tegen parttime werkenden en beledigt de vakbonden en stakers

57459066_m

Veel auto's hebben stiekem een koelkastje aan boord: zo vind je het

Loading