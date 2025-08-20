ECONOMIE
Hypotheker: kloof tussen singles en koppels groeit op huizenmarkt

Economie
door anp
woensdag, 20 augustus 2025 om 00:01
anp190825092 1
CAPELLE AAN DEN IJSSEL (ANP) - De kloof tussen alleenstaande Nederlanders en tweeverdieners op de huizenmarkt wordt steeds groter, stelt hypotheekadviesketen De Hypotheker op basis van eigen onderzoek.
Voor tweeverdieners verbeteren de kansen op een geschikte woning al vier jaar op rij. Het aanbod van betaalbare woningen voor deze groep is gestegen, van 29,1 procent vorig jaar, tot 35,9 procent dit jaar. Alleenstaande Nederlanders met een modaal inkomen kunnen daarentegen nog steeds bijna geen enkel huis betalen. Volgens de onderzoekers is iets meer dan 2 procent van het woningaanbod betaalbaar voor deze groep. Dit is wel een kleine verbetering vergeleken met vorig jaar toen dit 1,7 procent was.
De hypotheekorganisatie vindt het opvallend dat de positie van singles op de huizenmarkt nauwelijks is verbeterd, terwijl positieve ontwikkelingen zoals stijgende lonen en een lagere hypotheekrente juist in hun voordeel zouden moeten werken.
Limburg meeste kans
Alleenstaanden met een modaal inkomen maken in Limburg (7 procent), Zeeland (6 procent) en Groningen (6 procent) de meeste kans om een geschikte woning te vinden. In Flevoland, Utrecht en Noord-Holland (0,5 procent) en Noord-Brabant (0,6 procent) is de situatie het meest uitzichtloos. Ook in grote steden zijn de kansen voor singles bijna nihil.
Voor koppels is het beschikbare woningaanbod inmiddels gestegen tot ruim een derde. Zij profiteren vooral van de golf van verhuurders die hun woningen verkopen. Volgens marktkenners is dit het gevolg van de ongunstige belastingregels van het vorige kabinet. Die waren bedoeld om huurders te beschermen, maar hebben juist geleid tot een krimpend aanbod van huurwoningen.
"Door de hoge huizenprijzen kunnen singles niet profiteren van het groeiende woningaanbod. Er is dringend actie nodig om de kansen van deze groep huizenkopers te verbeteren. Voorbeelden zijn meer kleinere nieuwbouwwoningen voor alleenstaanden en een breder beschikbaar aanbod voor senioren", aldus de hypotheekketen. Volgens De Hypotheker wonen deze ouderen "vaak te groot", waardoor ze woningen voor tweeverdieners bezet houden.
