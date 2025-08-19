Bezoekers Hoge Veluwe mogen zelf heide knippen

HOENDERLOO (ANP) - Op de Hoge Veluwe kunnen mensen komend weekend een gratis bosje heide meenemen. Op het Deelense Veld is een terrein van ongeveer een hectare vrijgesteld waar mensen zelf de bloeiende heide mogen knippen. De actie is bedoeld om aandacht te vragen voor het beheer van de open landschappen, meldt Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe.

Het knippen kan zaterdag en zondag tussen 10.00 en 16.00 uur. Op de locatie zijn natuurgidsen en een imker aanwezig.

Het nationale park legt uit dat heide een landschapstype is dat door de mens in stand wordt gehouden. "Wanneer de natuur volledig zijn gang zou kunnen gaan, zouden de heidevelden op den duur veranderen in bos." Om het landschap te behouden worden methoden als begrazing, afbranden, plaggen en maaien toegepast.