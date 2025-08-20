ECONOMIE
Verkeersongeval in Afghanistan eist tientallen migrantenlevens

Samenleving
door anp
woensdag, 20 augustus 2025 om 5:11

KABUL (ANP/AFP/RTR) - Bij een verkeersongeval in de westelijke provincie Herat in Afghanistan zijn dinsdagavond 71 mensen om het leven gekomen, onder wie zeventien kinderen. Een bus met gedeporteerde migranten naar Kabul vatte vlam na een botsing met een vrachtwagen en een motor, aldus de provinciale overheid.
De politie in de provincie Herat verklaarde dat het ongeval werd veroorzaakt door de "exorbitante snelheid en nalatigheid" van de bus op een weg buiten de stad Herat.
De bus vervoerde Afghanen die onlangs uit Iran waren teruggekeerd en onderweg waren naar de hoofdstad Kabul, zei een woordvoerder van de provincie Herat. "Alle passagiers waren migranten die bij de grensovergang in Islam Qala waren opgestapt."
Een enorme golf Afghanen is de afgelopen maanden teruggekeerd uit Iran. De regering in Teheran zet de miljoenen Afghaanse migranten in het land onder druk om te vertrekken.
