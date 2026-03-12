ECONOMIE
IEA: Iran-oorlog zorgt voor grootste verstoring oliemarkt ooit

Economie
door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 11:03
anp120326077 1
PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De oorlog van de Verenigde Staten en Israël met Iran zorgt voor de grootste verstoring van het aanbod van olie in de geschiedenis van de wereldwijde oliemarkt. Dat zegt het Internationaal Energieagentschap (IEA) donderdag in het maandelijkse olierapport. Het rapport volgt op de aankondiging van de leden van het agentschap om een record van 400 miljoen vaten vrij te geven uit de noodreserves in een poging de oliemarkt te kalmeren.
De ongekende onrust op de oliemarkt heeft volgens het IEA gevolgen voor 7,5 procent van het wereldwijde aanbod en een nog groter deel van de olie-export. De olieprijzen zijn hard gestegen doordat Iran de Straat van Hormuz, waar normaal gesproken een vijfde van de wereldwijde olie doorheen stroomt, vrijwel heeft afgesloten als vergelding voor de Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen op het land. Het olietransport door de belangrijke zeestraat is inmiddels met meer dan 90 procent gedaald, schat het IEA.
